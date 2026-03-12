独Ｉｆｏ エネルギー価格高騰が長期化した場合、今年の成長率は０．６％にとどまると予想 独Ｉｆｏ エネルギー価格高騰が長期化した場合、今年の成長率は０．６％にとどまると予想

独Ｉｆｏ エネルギー価格高騰が長期化した場合、今年の成長率は０．６％にとどまると予想



ドイツのIfo経済研究所は12日、イラン紛争で押し上げられたエネルギー価格が長期にわたり高止まりした場合、今年の経済成長率予測を0.2ポイント押し下げると指摘した。石油・ガス価格の高騰が短期的なものという前提で、今年のドイツの成長率を昨年12月の予測（0.8%）を据え置き、来年は経済回復に伴い1.2%に加速すると予測した。ただし、エネルギー価格高騰が長期化した場合、今年のインフレ率は3%弱に上昇し、成長率は0.6%にとどまると予想。影響は27年まで続き、成長率は0.8%と予測した。



Ifoの予測責任者は「エネルギー価格ショックにもかかわらず、ドイツの回復は今年を通じて継続する見込みだ」と述べ、ドイツ政府のインフラ整備、カーボンニュートラル、防衛分野向けの支出増加が需要を刺激すると指摘した。

（ロイター）

