「こちらの店舗204円です。ここの店舗は196円。いずれも190円代後半です」



11日から大幅な値上がりを見せたガソリン価格。



「こちらのスタンドではレギュラーガソリンの価格が200円と表示されています」



ガソリン価格が急騰した影響もあり、きょうは客の入りはまばらとなっていました。



11日まで「172円」だった会員価格が12日は「198円」と「26円」値上がりした長野市のガソリンスタンドでは客から驚きの声が…。





客は「えらい上がったな！あんなになったんかい！それはいけないや！」客は「一晩寝たらこんなに上がっちゃったみたいでびっくりしました」「これじゃ留まらないでしょ。（まだ）上がると思いますね。困っちゃいます」店の担当者「なかなかこの値上げ価格は昨今ないですのでわれわれ販売店のほうもびっくりしているところではあります」一方、値上がりする前の11日、多くの人が詰めかけたガソリンスタンド。閉店までの1時間前となるガソリンスタンドにはおよそ200メートルにわたる車の列が…。こうした駆け込みは11日、県内各地で見られ、中には燃料が売り切れて臨時休業するガソリンスタンドも…。利用客「まだまだ1～2週間（給油は）いいと思ってたけど一気に上がっちゃうもんね。ちょっと上がりすぎじゃないかね。なるべく（車に）乗らないようにします」利用客「（値上がりを）知らなかったです。全然、困りますね、正直。いつも入れているところが激混みだったのでいつもと違うところに来たんですけどそれだったら満タンにします」中東情勢の緊迫度合が増し、ホルムズ海峡が事実上の封鎖となり急騰したガソリン価格。こうした中、高市総理は11日、消費者の負担を減らすため3月16日にも石油備蓄を放出すると表明。「小売り価格を全国平均で170円程度に抑制する」としています。先が見通せない中東情勢…。家計や物流などへの影響が広がりそうです。