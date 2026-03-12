みちょぱ、ふっくらお腹でイベント登場 第1子妊娠中 安産しか「神に頼むことはない」
モデル、タレントのみちょぱこと池田美優（27）が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。
【全身ショット】すこしお腹ふっくら…？ブラウン衣装で登場した池田美優
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。
先月5日に夫・大倉士門との間に第1子を妊娠していることを発表。この日は、お腹周りがゆったりとした衣装で登場した。“一か八か”や“神頼み”という意味がある「ヘイル・メアリー」だが、神頼みしたいことを問われるとみちょぱは「今、状況が状況で。体の中にいるのが1人じゃない。一か八か、神頼みかなと思っています。それしか神に頼むことはない」と安産祈願をしていた。
