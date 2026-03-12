LDHは12日、公式サイトを更新。三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（登坂広臣)の新会社 「株式会社CDL entertainment」 を設立したと発表した。OMIが自ら代表取締役CEOに就任する。

LDHは「この度、OMIの個人プロジェクト 「CDL entertainment」 をさらに発展させ事業を拡大していくため、グループ会社として2026年3月5日に新会社「株式会社CDL entertainment」を設立いたしました」と発表。

新会社はOMIが代表取締役CEOを務め、OMIのマネージメント事業、ライフスタイルブランド 「CDL TOKYO」 事業を中心に展開するという。

OMIも公式サイトを通じてコメントを発表し「アーティストデビュー16年目であり、ソロアーティストとして9年が経ちましたが、ソロアーティスト活動をスタートさせた9年前から、この会社設立を念頭に置いて活動してまいりました。自分が掲げるVISIONやCONCEPTを実現、発信し、可能性を広げることで、これまで以上に応援してくださっている皆様とお会いする機会や、コミュニケーションの場を作れたらと考えています。今後も引き続き温かく応援していただけると幸いです」と呼びかけた。