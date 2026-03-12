黒部市の武隈市長のパワーハラスメントが指摘されている問題です。



市が管理職を対象に行った市長のハラスメントに関するアンケートについて、きょうの市議会で問われた武隈市長は「反省し、誠実かつ適切に対応していく」と述べました。

◆黒部市 武隈市長

「改めて厳粛に受け止め、反省すべき点は深く反省し、改善に努めるとともに市職員に対する自らの言動を含む行動等について、今一度えりを正して、誠実かつ適切に対応していかなければならないと考えております」





アンケートは先月上旬、黒部市の総務課が行い管理職のうち49人が回答しました。武隈市長から「ハラスメント行為を受けた」と答えたのはおよそ55パーセントの27人、「部下や上司がハラスメントを受ける場面に居合わせた」と答えたのはおよそ59パーセントの29人でした。きょうの市議会本会議で、自民クラブの中村裕一議員はーー。

◆自民クラブ 中村裕一 市議

「これまでの是正の機会を逃し続け、職員の心身を削り、市政を混乱に陥れた政治的責任をどのように考えているのか。また混乱をいかにして収拾する覚悟はあるのか」



◆ 黒部市 武隈市長

「業務を遂行する環境としては健全な職場環境ではないと考えておりますので、今一度、私と職員とのフラットな関係を構築し、職員に対し誠実かつ適切に対応してまいりたいというふうに考えております。一部の職員からは、この状況に負けずに頑張ってくださいと、やってきたことは間違ってないという、そういう言葉もかけていただいていることもあります。今後は改善すべきは改善し市長としての自覚を改めて強く持ち、自己管理の徹底に努めてまいりたいと考えております」



武隈市長のハラスメント問題をめぐっては、あすも別の議員が第三者委員会の設置について問う予定です。