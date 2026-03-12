G大阪が元ドイツ代表DFを獲得!! ヴィッシング監督、宇佐美、堂安と元同僚「持てる力をすべて発揮したい」
ガンバ大阪は12日、パナシナイコスに所属していたDFフィリップ・マックス(32)を新たに獲得することが決まったと発表した。
同選手は2016年リオ五輪のドイツ代表で、A代表でも2020年に3試合出場の実績を持つ左サイドのスペシャリスト。ブンデスリーガで180試合、エール・ディビジで70試合に出場したほか、UEFAチャンピオンズリーグ2試合、同予選10試合、UEFAヨーロッパリーグ22試合、同予選2試合、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ9試合と欧州カップ戦の舞台でも豊富な経験を持つ。
イェンス・ヴィッシング監督とはPSV時代にも指導を受けており、元G大阪のMF堂安律は当時のチームメート。FW宇佐美貴史ともアウクスブルク時代に共に過ごしたほか、G大阪育成組織出身のMF鎌田大地ともフランクフルトで同時所属しており、縁多きクラブでの初来日となった。
マックスはクラブを通じて「ガンバ大阪に関わるすべての皆さん、こんにちは。フィリップ マックスです。スタジアムで皆さんにお会いできることを本当に楽しみにしています。この素晴らしいクラブのために持てる力をすべて発揮したいと思います。皆さんと共に多くの勝利をつかみましょう!またすぐにお会いしましょう」と伝えている。
