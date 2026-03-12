

○ＰＯＰＥＲ <5134> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.03％にあたる8万株(金額で4000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月13日から9月30日まで。



○ヨドコウ <5451> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.40％にあたる350万株(金額で53億9350万円)を上限に、3月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は3月31日付で消却する。



○アイダ <6118> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.72％にあたる430万株の自社株を消却する。消却予定日は3月27日。



○みずほＦＧ <8411> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.9％にあたる4701万6600株の自社株を消却する。消却予定日は4月22日。



○郵船 <9101> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.83％にあたる2532万1600株の自社株を消却する。消却予定日は3月25日。また、3月及び4月に取得する自己株式の全数を5月29日付で消却する。



［2026年3月12日］



株探ニュース

