4月の法改正で脚光浴びる、「マンション再生」関連で追い風強まる妙味株6選 ＜株探トップ特集＞
―建て替え決議の緩和など進む、建築や販売・管理、資材関連会社に注目集まる―
いまマンションは、さまざまな問題に直面している。老朽化はもちろんのこと、その先にある建て替え合意形成の現実的な壁もある。また、地方都市での需要減退に伴う空室増や管理不全による売却や賃貸などが困難な「負動産化」の進行も大きな悩みだ。昨今は、タワーマンションの災害時の脆弱性、将来的な解体に対する備えの不足、外国人所有、闇民泊問題などもしきりに取り沙汰されている。しかし、そんな問題の一部を解決するための動きが始動しようとしている。今後の大きな課題となる「マンション再生」に向けた動きを追った。
●マンション価格の高騰が大きな問題に
マンションは、日本国民の1割超が居住していると推計される重要な居住形態の一つだ。なかには、タワーマンションに対して、いつかは住みたいと羨望の眼差しを向ける向きもいるだろう。そんなマンションを取り巻く環境は足もとで大きく変化している。
まず挙げられるのが価格の高騰だ。首都圏でのマンション価格の上昇が話題だが、ここでは地方の状況をみてみたい。福岡市が2月に新築マンションの取引状況に関する調査結果を公表した。2018年以降に竣工した市内新築マンションのうち、投機的取引も想定される高額な物件が含まれ、供給戸数が一定以上あるファミリー向けマンションを中心に、38棟4739戸を対象として調査を実施したものだ。抽出調査ではあるが、結果として非居住率（空き家率）は、20階建て以上の超高層と1億円以上の高額物件があるマンションでそれぞれ約25％と特に高かったが、市内全体の非居住率8.4％に対し、抽出した物件の平均は18.0％と投機的取引の傾向をうかがわせるものとなった。また、20階建て以上の超高層や1億円以上の高額物件があるマンションは、国外からの取得割合が比較的高い特徴も確認された。少子化を何とかしようという状況下で、投機的取引の影響もみられるなか実需層であるファミリーたちの手に届きにくくなっている状況が浮かび上がる。
●築40年以上の物件のストック数は今後急増へ
一方、新築に比べ比較的手が届きやすい築古物件も深刻な悩みを抱えている。日本の高度経済成長期から大量供給された建築から長期間が経つ「高経年マンション」が増加していることは広く知られている話だろう。築40年以上のマンションストック数は34年末には、24年末（148万戸）の約2倍となる293万戸まで急増する推計だ。また、高経年マンションほど高齢世帯主の住戸割合が高いため、全体として管理不全が進むことも現実に起きつつある。特に地方では、人口減少に伴う空室化や所有者不明住戸の増加なども大きなリスクだ。
●マンションの建て替え決議なども緩和に
そこで、26年4月1日から施行されるのが、マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法である。さまざまな変化が含まれている大きな改正だが、特に注目したいのは「再生の円滑化」にかかわる内容だ。従来建て替え決議は、区分所有者数及び議決権の5分の4以上の賛成が必要だったが、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外することに加え、耐震性の不足などの客観的事由がある場合には多数決割合を4分の3に引き下げることが認められた。また、建物・敷地一括売却や建物の取り壊しなどを行うには、従来は区分所有者全員の同意が必要という厳しい条件だったところ、前出の建て替えと同等の多数決で建物・敷地の一括売却、取り壊し、一棟リノベーションなどを可能とする制度が創設される。高経年マンションが採用できる選択肢が広がったことで、今後、特に好立地の物件などで、建て替えなどの動きが出てくる可能性があるだろう。以下では、マンション再生に絡む、建築や施工・管理企業のほか足場・仮設資材、インフラに関連する企業を紹介する。