「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の1次ラウンドD組の最終戦が11日（日本時間12日）に米フロリダ州マイアミで行われ、ドミニカ共和国が7-5でベネズエラを撃破。3連勝同士の対決を制し、1位突破を決めた。この結果、準々決勝では13日（同14日）にドミニカ共和国が韓国、14日（同15日）にベネズエラが日本と対戦する。

■「負けるなんて考えない」

ヘビー級同士の対戦はドミニカ共和国が制した。フアン・ソト外野手（メッツ）、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、ケテル・マルテ内野手（ダイヤモンドバックス）らスター選手が揃って本塁打を放ち、アーチ攻勢でベネズエラを粉砕。この結果、1位ドミニカ共和国、2位ベネズエラという最終順位が決まった。

準々決勝で侍ジャパンと戦ことになったベネズエラのオマール・ロペス監督は試合後、「今日のドミニカ共和国戦はしっかりと戦うことができた。被害を最小限に食い止めようとしていたし、試合全体を通して戦い続けた」と胸を張った。

その上で「次の日本戦でも同じことをするつもりだ。負けることなんて考えてはいけない。いや、絶対に勝つつもりだ」と闘志を燃やした。



■アクーニャJr.がけん引

侍ジャパンを「最高のチーム」と形容した指揮官。すでに山本由伸投手（ドジャース）の登板を予想しており、準々決勝までの3日間で対策を進めると強調した。

ベネズエラは2023年に41本塁打＆73盗塁をマークし、MVPに輝いたロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）がけん引。さらに22～24年に3年連続で首位打者に輝いたルイス・アラエス内野手（ジャイアンツ）、メジャー通算303発を誇るベテランのサルバトーレ・ペレス捕手（ロイヤルズ）、昨季ダイヤモンドバックスとマリナーズで計49本塁打をマークしたエウヘニオ・スアレス内野手（レッズ）ら豪華布陣を形成している。

なお、同監督は日本戦に向けて、通算53勝のレンジャー・スアレス投手が先発すると明言。昨季までフィリーズに所属し、今季から活躍の舞台をレッドソックスに移したメジャー屈指の左腕。昨季のポストシーズン（PS）では、地区シリーズで大谷翔平投手（ドジャース）とも対戦し、3打数無安打に封じていた。

ここからは負けたら終わりの一発勝負。大谷、アクーニャJr.らスーパースターの競演から目が離せない。