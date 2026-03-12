ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本は東京ドームでの1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に米マイアミに到着した侍ジャパンに、10日に対戦したチェコから粋なメッセージが届いた。

11日、チェコ代表が公式Xを更新。そこには日本語で「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」とつづられていた。大谷、山本ら侍戦士たちが整列する写真が添えられ、「Good luck MIAMI！」とのメッセージもあった。温かく清々しい投稿だった。

このメッセージに、日本のファンも心打たれている。SNSには感謝と称賛の声が相次いだ。

「ありがとうございます！私の子どもは、あなたたちの優しさに感動して将来チェコに行きたいそうです」

「感謝」

「なんて奴らだ、カッコよすぎるぜ……チームチェコ！これからのチェコでの野球の盛り上がり、そしてチェコのプレイヤー、関係者の益々のご活躍をお祈りするぜ！」

「また日本で最高の試合をやろう！！！待ってます！！！」

「こういうことをサラッとやってしまうチェコ。本当にさすがだなと思う」

「ほんまにチェコ好きすぎる」

多くの選手が野球とは別に本業を持ちながらプレーし、そのスポーツマンシップも称賛されたチェコ。1次ラウンドは4戦全敗だったが、どこまでもファンの心に残る戦いで大会を去る。



（THE ANSWER編集部）