◇オープン戦 巨人ーソフトバンク（2026年3月12日 みずほペイペイD）

巨人のドラフト3位左腕・山城京平投手（22）が、ソフトバンクとのオープン戦に先発登板。5回無失点の好投で開幕ローテーション入りをアピールした。

チームは11日の同カードでオープン戦では25年ぶりとなる15失点で大敗したが、強力ソフトバンク打線をルーキーが見事に封じて見せた。

初回、先頭の柳町からいきなり空振り三振を奪うと、野村に四球を与えたが、続く柳田を遊ゴロ併殺打に仕留めた。その後も走者を出しながらも、安定感のあるピッチング。スコアボードにゼロを並べた。投球内容は5回で打者18人に66球を投げ無失点、3安打4奪三振1四球だった。

先月24日のオープン戦の楽天戦では足をつって降板も2回2/3を無安打無失点に抑え3奪三振。オープン戦2試合連続で好投し、開幕ローテ入りへ大きくアピールした。

3年連続2桁勝利を挙げた山崎は開幕投手の筆頭候補で、開幕ローテ入りは確実。昨季2桁勝利を逃し復活を期す戸郷や、FAで加入した則本、新外国人右腕のウィットリー、田中将に加え、今春の実戦5試合で13回連続無失点と結果を残すドラフト1位左腕・竹丸が開幕ローテ入りを狙う。