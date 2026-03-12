ガソリン備蓄放出 補助金復活で新たな不安も…？

中東・イラン情勢の緊迫化を受け、日本のエネルギー安全保障が揺れています。ホルムズ海峡の封鎖により原油供給量の減少・価格の高騰が懸念されることから、高市早苗総理は3月11日、石油備蓄の放出とガソリン補助金の復活という「合わせ技」の対応を表明しました。

【図解】ガソリン補助金がなぜ「新たな不安」に？木内氏が指摘する「悪循環」のおそれ

ガソリン価格が1リットルあたり180円を超える異常事態は解消されるのか…今回の対策の先には、経済の悪循環のおそれが待ち受けているといいます。

（3月12日放送 MBSテレビ『よんチャンTV』より 野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミスト 木内英登氏への取材による）

▼尼崎で184円/L 聞こえる悲鳴「どうにかしてくれ」

12日、兵庫県尼崎市のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンの価格が184円/Lをつけていました。

前日まで157円/Lだった価格が、一晩で27円も跳ね上がったのです。

給油に訪れた女性は「高すぎてびっくりしました。さっき別の店を見たらレギュラーで190円になっていた。どうにかしてくれよと。これがまだずっと上がるのかな……」と、先行きの見えない不安を露わにしました。

▼沈静化願うガソリンスタンドに押し寄せる“コスト高の波”

ガソリンスタンド側もまた、ガソリン価格の急騰に翻弄されています。

取材したスタンドの店長によると、値上げ直前には、駆け込み需要により給油待ちの長蛇の列ができたといいます。ガソリンスタンドとしては「早急に（価格が）下がっていただくことが望ましい」と、早期の価格沈静化を願う切実な思いを語りました。

しかし、石油元売り大手のENEOSが卸値を1リットルあたり26円引き上げると通知するなど、コスト増の波が容赦なく押し寄せています。

1か月半分を切り崩す「備蓄放出」へ 不安解消・投機抑制を期待か

経産省によると今月20日ごろを過ぎると日本への原油の供給量が大幅に減少する見込みだということで、高市総理は昨夜（11日）、16日にも日本単独での石油備蓄放出を行うことを発表しました。

日本の石油備蓄は254日分あるとされていますが、今回はまず「民間備蓄」から15日分、続いて「国家備蓄」から1か月分を順次放出する計画です。

合わせて「1か月半分」に及ぶこの放出について、野村総合研究所のエグゼクティブ・エコノミスト木内登英氏は「国民の不安解消や、投機的な動きを封じる効果」を狙ったものだと分析します。

廃止から一転…「ガソリン補助金」復活へ

さらに、政府は昨年末に「暫定税率」とともに廃止となっていた「ガソリン補助金」も復活する方針です。

これまでガソリン価格には補助金が設けられていましたが、2025年12月31日をもって廃止されていました。しかし、この補助金が、イラン情勢という「有事」を背景に再び稼働することに。3月19日出荷分から、1リットルあたり170円を超える分を全額補助する方針です。

財源はもともとあった補助金のための基金の残高＝約2800億円（3月時点）と、さらに必要であれば今年度の予備費から拠出するとされています。

木内氏が鳴らす警鐘「円安と物価高の悪循環」

しかし、木内氏は「補助金復活による新たな懸念」があると指摘します。

今回の原油高は、過去のインフレ対策とは異なり、「紛争」という出口の見えない要因によるものです。このことが、日本の経済にさらなる歪みを生むおそれがあるというのです。

価格を一定水準（170円）に保とうとすれば、原油価格の上昇に伴い補助金の総額が際限なく膨らむリスクが生じます。そうなれば日本の財政悪化が世界的に意識され、

▽財政悪化の懸念から円が売られて『円安』に

▽それに伴って『物価高』という悪循環に発展

という事態が懸念されています。対策としての補助金が、結果として通貨価値を下げ、さらなる物価高を招くおそれがあるということです。

立岩氏の視点：対米外交に求められる「原点」への問いかけ

この出口の見えない危機に対し、ジャーナリストの立岩陽一郎氏（元NHKテヘラン特派員）は、19日に予定されている日米首脳会談こそが、単なる国内対策を超えた「本質的な解決」の鍵を握ると強調します。

「イランが確かにホルムズ海峡のタンカーを攻撃していますが、その最初の原因はやはりアメリカとイスラエルの攻撃です。だから、アメリカとイスラエルが攻撃をやめない限りホルムズ海峡の封鎖は解けないのだ、という原点に立ち返ると、我々は高市総理大臣に対し『アメリカにちゃんと（意見を）言ってください』と声を上げなければいけない」（立岩陽一郎氏）

「トランプ大統領を動かせるか」高市総理のイニシアチブ

立岩氏は、トランプ大統領に対して日本が追従するだけでなく、世界の状況を訴えるべきだと主張します。

「今の状況を変えていけるのはトランプ大統領。だとしたら、ホルムズ海峡の海上交通を元へ戻すためには、トランプ大統領に世界と日本の状況をちゃんと説明しなければいけない。せっかく会うわけですから、なんとか今の攻撃をやめるという方向で高市総理がイニシアチブを取るぐらいにしっかりと」

「我々国民も、それを後押ししなきゃいけない。高市総理にそれを託すぐらいにしなければいけないのでしょう」

国民に求められる「パニックの抑制」と冷静な注視

エネルギーの大部分を輸入に頼る日本にとって、石油は社会のインフラそのものです。

供給不足のおそれが指摘されている中、立岩氏は「石油製品というのはどう考えても社会のインフラです。それを買い占めたり買いだめしたりということは避けるというのが、我々がこれまで経験してきた知恵です」と、消費者の冷静な行動を呼びかけました。

備蓄放出や補助金で価格急騰に対応しつつ、外交で根本的な解決の糸口を掴めるのか。19日の日米首脳会談は、高市総理のリーダーシップが試される機会となりそうです。