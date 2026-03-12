緊迫が続く中東情勢です。イスラエルは、ここにきてレバノンのイスラム教シーア派組織への攻撃を強めています。

イランとの戦争が続くなかでイスラエルがさらに戦力を集結させてたたこうとしているのが、レバノンのヒズボラです。ヒズボラ側も、イスラエルに攻撃をしていて、イスラエルでは何度も空襲警報が鳴り続けています。

エルサレムでも11日深夜から早朝にかけて空襲警報が何度も鳴っていて、私も先ほどまでシェルターに避難していました。11日夜から、かなり緊迫した状況となっています。

ヒズボラはイランの革命防衛隊が後ろ盾となっていて、イスラエルに対する報復攻撃に参戦しています。

イスラエル軍は11日、ヒズボラに対する新たな大規模空爆を開始したと発表しました。

ベイルートや南部などで、ヒズボラの司令部10か所や、数十基のロケットランチャーを破壊したということです。これまでにレバノンの死者数は、600人を超えています。

これに対し、ヒズボラは11日夜以降、イスラエル北部に、ロケット弾およそ200発を発射し少なくとも2人がケガを負っています。

イスラエル側は、イランとの戦争を「数十年に一度の絶好の機会」と捉えています。イランが後ろ盾となっているヒズボラなども含めて脅威を徹底的に取り除く考えで戦闘の早期終結を模索し始めたアメリカとは逆に必要な限り戦争を続けると表明しています。