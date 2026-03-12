ニトリは、家電量販店エディオンとの共同開発商品として、豆挽きからドリップまで全自動で行う「全自動コーヒーメーカー」（DL2G04）を、2026年3月中旬より一部ニトリ店舗及びニトリネットで発売しました。実売価格は9990円（税込）。

「全自動コーヒーメーカー」（DL2G04）

記事のポイント 豆と粉の両方に対応したミル付きコーヒーメーカー。豆は中挽きと粗挽きの切り替えが可能で、飲み方や好みに合わせて選べます。一度に4杯分淹れることができるので、家族みんなで淹れたてのコーヒーを楽しめます。

お好みのコーヒー豆をセットし、モードを選択してスタートボタンを押すだけで、ミルによる豆挽きからドリップまで自動で行う全自動タイプのコーヒーメーカー。シャワードリップ方式により、お湯を広い範囲に均一に注ぐ構造で、忙しい朝や家事の合間でも手軽に挽きたてのコーヒーを楽しめます。

↑お湯を均一にそそぐシャワードリップ方式を採用。

コーヒー豆と粉の両方に対応。さらに豆は中挽きと粗挽きの切り替えが可能。気分やシーンに合わせて淹れ方を選べるので、毎日のコーヒーを自分好みにカスタマイズ。香りや味わいの違いを楽しめます。飲み比べや、家族それぞれの好みに合わせた使い分けにも便利です。

約4杯分を一度に抽出できるので、家族でのコーヒータイムや来客時にも活躍。保温機能付きで、淹れたてのあたたかさをキープします。

水タンクとメッシュフィルターは取り外しが可能。どちらも丸洗いできるので、お手入れもラクラクです。

ニトリ 「全自動コーヒーメーカー」（DL2G04） 発売日：2026年3月中旬 実売価格：9990円（税込）

