¡ÖÇµÌÚºä46¡ßSo-netÂèÆóÃÆ¡×¿·CM¸ø³«¡¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¥½¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï3·î12Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSo-net¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È½êÂ°¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÇµÌÚºä46¡ßSo-netÂèÆóÃÆ¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î¿·CM¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ê4´üÀ¸¡Ë¡¢²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ê4´üÀ¸¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¡¢°æ¾åÏÂ¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¡¢Àî粼ºù¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¤Î5Ì¾¡£
º¸¤«¤é±óÆ£¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ê4´üÀ¸¡Ë¡¢²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ê4´üÀ¸¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¡¢°æ¾åÏÂ¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¡¢Àî粼ºù¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë
º£²óÀ©ºî¤·¤¿¡ÖSo-net¡×30¼þÇ¯µÇ°CM¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSo-net¡×¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦´¶Æ°¥â¥â¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢ÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¤«¤éÁá¸ý¤Ë¤Ê¤ë²Î»ì¤òÎÃ¤·¤¤´é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¿·CM¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖSo-net 30th! ÇµÌÚºä46¡ßSo-net¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¡×¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÅö¤¿¤ë¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÖSo-net¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡£ÃêÁª¤Ç200Ì¾¤Ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É5¼ï¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£
¡ÀÇµÌÚºä46¡ßSo-net ÂèÆóÃÆ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¿ÃêÁª¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É🎁¤¬5Ëç¥»¥Ã¥È¡ß200Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ë🌸¡ºÀÚ¡§4/30 23:59±þÊçÊýË¡¡ @Sonet_fukuonsei ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ËÜÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È❤️🔥¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯👇 pic.twitter.com/mBmHu5bAQR- Sony | So-net¡Ú¸ø¼°¡Û (@Sonet_fukuonsei) March 11, 2026
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«Ãæ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´Þ¤àÁ´19¼ï¡Ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È5¼ï¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡ÖSo-net¡×¸ø¼°SNS¤ä³Æ¼ïWeb¹¹ð¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´19¼ï¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ê4´üÀ¸¡Ë¡¢²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ê4´üÀ¸¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¡¢°æ¾åÏÂ¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¡¢Àî粼ºù¤µ¤ó¡Ê5´üÀ¸¡Ë¤Î5Ì¾¡£
º£²óÀ©ºî¤·¤¿¡ÖSo-net¡×30¼þÇ¯µÇ°CM¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSo-net¡×¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦´¶Æ°¥â¥â¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢ÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¤«¤éÁá¸ý¤Ë¤Ê¤ë²Î»ì¤òÎÃ¤·¤¤´é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¿·CM¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖSo-net 30th! ÇµÌÚºä46¡ßSo-net¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂèÆóÃÆ¡×¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÅö¤¿¤ë¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÖSo-net¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡£ÃêÁª¤Ç200Ì¾¤Ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É5¼ï¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£
¡ÀÇµÌÚºä46¡ßSo-net ÂèÆóÃÆ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¿ÃêÁª¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É🎁¤¬5Ëç¥»¥Ã¥È¡ß200Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ë🌸¡ºÀÚ¡§4/30 23:59±þÊçÊýË¡¡ @Sonet_fukuonsei ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ËÜÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È❤️🔥¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯👇 pic.twitter.com/mBmHu5bAQR- Sony | So-net¡Ú¸ø¼°¡Û (@Sonet_fukuonsei) March 11, 2026
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«Ãæ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´Þ¤àÁ´19¼ï¡Ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È5¼ï¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡ÖSo-net¡×¸ø¼°SNS¤ä³Æ¼ïWeb¹¹ð¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´19¼ï¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©