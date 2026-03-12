櫻坂46、「14th Single BACKS LIVE!!」「四期生LIVE」開催決定 武元唯衣の卒業セレモニーも
櫻坂46が、5月12日、13日に千葉県・幕張イベントホールで「14th Single BACKS LIVE!!」を、6月2日、3日にLaLa arena TOKYO-BAYで「四期生LIVE」を開催することが決定した。あわせて、5月13日には今シングルの活動をもってグループを卒業する二期生・武元唯衣の卒業セレモニーが行われることも発表された。
【写真】櫻坂46の14thシングル「The growing up train」ジャケットアートワーク
これらは、14thシングル「The growing up train」の発売を記念して行われたYouTube生配信番組内で公開された告知VTRにて解禁されたもの。
14thシングルのBACKSメンバーによる楽曲「ドライフルーツ」では、三期生の村山美羽がセンターを務め、自身初のBACKS LIVE座長を担当。全16名となった新生BACKSによるパフォーマンスに期待が高まる。
一方、四期生は昨年4月に加入し、6月の「四期生 First Showcase」で初ステージを経験。7月には全国ツアーの東京ドーム公演、さらに京セラドーム大阪公演にも出演した。11月には坂道グループ新規生による公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」を全10公演完遂するなど、着実に実力を伸ばしている。今シングルに収録されている四期生楽曲「光源」では、表題曲の選抜メンバーにも選ばれた浅井恋乃未が初センターを務めている。
櫻坂46は4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催予定。14thシングル「The growing up train」の活動は今後も続いていく。
