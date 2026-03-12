『リブート』鈴木亮平が次回予告「怒涛の伏線回収回です」 「楽しみすぎる」と期待の声
俳優の鈴木亮平が12日、自身のインスタグラムを更新。主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話について言及した。
【写真】『リブート』第8話にトラウデン直美＆みなみかわが出演
鈴木は「『リブート』日曜の第8回は、怒涛の伏線回収回です」と投稿。「これまでの謎の8割が明らかになると言っても過言ではありません。心して、目撃してくださいませ」とつづり、物語の大きな展開を予告した。
併せて共演の蒔田彩珠、中川大輔とのオフショットも掲載している。
この投稿にファンからは「伏線回収回！！気になる」「楽しみすぎる」「8話も絶対見ます」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木亮平」インスタグラム（＠ryoheisuzuki_cityhunter）
