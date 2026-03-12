鳴海唯、『テミスの不確かな法廷』最終回オフショット公開 「素晴らしい作品」「シリーズ化して」
女優の鳴海唯が11日、自身のインスタグラムを更新。出演していたドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）の最終回オフショットを公開した。
【写真】『テミスの不確かな法廷』で好演した鳴海唯
鳴海は「#テミスの不確かな法廷 昨日、無事に最終回を迎えました」と報告。「普通とは何か、正しさとは何かという問いに向き合い続けた撮影期間でした」と振り返り、「この作品を通して、たくさんの学びや気づきがあり、宝物のような言葉達に出会うことができました」とし、「転びながら、転びそうになりながら、歩く」と劇中のセリフを引用しながら思いをつづった。
、「主演の松山さんをはじめ、全キャスト・スタッフの皆さん、そして最後まで見届けてくださった皆様に心からの敬意と感謝を伝えたいです」と感謝を述べ、「小野崎乃亜を演じることができ、とても幸せでした。本当にありがとうございました‼︎」と締めくくった。
投稿では、前橋地方裁判所の看板の前で花束を手にピースサインを見せるオフショットを公開。視聴者からは「撮影お疲れ様でした。素晴らしい作品でした」「鳴海さんの真っ直ぐな繊細な演技に心惹かれました！」「終わってしまったことがとても淋しい…」「シリーズ化してください」といった声が寄せられている。
引用：「鳴海唯」インスタグラム（＠narumi_05）
【写真】『テミスの不確かな法廷』で好演した鳴海唯
鳴海は「#テミスの不確かな法廷 昨日、無事に最終回を迎えました」と報告。「普通とは何か、正しさとは何かという問いに向き合い続けた撮影期間でした」と振り返り、「この作品を通して、たくさんの学びや気づきがあり、宝物のような言葉達に出会うことができました」とし、「転びながら、転びそうになりながら、歩く」と劇中のセリフを引用しながら思いをつづった。
投稿では、前橋地方裁判所の看板の前で花束を手にピースサインを見せるオフショットを公開。視聴者からは「撮影お疲れ様でした。素晴らしい作品でした」「鳴海さんの真っ直ぐな繊細な演技に心惹かれました！」「終わってしまったことがとても淋しい…」「シリーズ化してください」といった声が寄せられている。
引用：「鳴海唯」インスタグラム（＠narumi_05）