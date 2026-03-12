石原さとみ、仕事と子育てを両立するために意識していること「どんなに時間がなくても…」
女優の石原さとみが12日、都内で開催された「キリン つよいぞ！ムテキッズ 新商品＆新CM発表会」に出席。子育てにおける悩みを明かした。
【写真】ブルーのロングスカートがよく似合う石原さとみ
CM内で複数の子どもたちと共演する石原は、撮影を「すっごく楽しかったです。子どもたちが元気いっぱいで、パワフルで可愛くて仕方なかった」と回顧。続けて「CM撮影として、個人的なことなんですけど数年ぶりに外でのロケだったんですね。コロナ禍以降、室内でCGバックで撮るということが多かったんですけど、数年ぶりに外で子どもたちと一緒に撮影できて、開放感とか本物の風を浴びながらの空間がとても清々しくて、子どものエネルギーも本当にパワフルでとても楽しい現場でした」と振り返った。
共演した子どもたちについて「人見知りしない、人懐っこい子たちばかりだったので、本当にずっと笑って遊んでいました」と語った石原は「撮影した記憶より遊んだ記憶の方が残ってるぐらい（笑）」と笑顔。さらに、自身の子どもとの日常については「レストランでやる遊びとか、家の中でできることだったり公園でできることとか、という、TPOに沿った遊び方をいろいろ工夫しています」と打ち明けた。
子育てで悩むことはあるかと問われると「まず前提として、思い通りになると思っていないです」と回答。「天気と同じような感覚というか。『雨降って〜』『晴れてくれ〜』とか、無理じゃないですか。思い通りにならない、コントロールできないとそもそも思っていると、自分の中でいろんな感情が抑えられる部分があるなと思います」と子どもに対する考え方を明かした。
仕事と子育てを両立するために意識していることを尋ねられると「どんなに忙しくても、どんなに時間がなくても子どもに対して見つめ合って『あなたのことがどれだけ大事なのか』ということを伝える時間は必ず持っています」と告白。「しっかり目を見て大事だということを伝える時間って、他の人ではできないコミュニケーションな気がする」とし、「心を許している人、安心できる人にだけできる行為な気がして。なので、見つめ合って、10秒とか5秒でもいいんです。その時間を持つことは、必ずどんなに忙しくても欠かさないようにはしています」と自身の心掛けを伝えた。
その一方で、「悩んでいるのが、花粉症でして、家の中に花粉を持ち込まないでほしいです。部屋の中に入る前にお風呂に直行してほしいんです」と近頃の悩みを吐露。「玄関の前に工場とかにある『バー！』って言う風圧のあれ、欲しい（笑）」と笑いつつ、「髪の毛についている花粉も全部一気に流してほしいと思うんですけど、『お腹空いた』ってなる時間帯なんですよ。『分かる、そうだよね』と思いながら、部屋の中に花粉があるというのが…。空気清浄機に『頑張って』って（笑）。本当に困ってますね」とぼやいていた。
