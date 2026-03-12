◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

昨年に続き２度目の短期免許を取得したマイケル・ディー騎手（２９）＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝が、１５日の金鯱賞・Ｇ２（中京競馬場、芝２０００メートル）でヴィレム（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）と初コンビを組む。美浦トレセンで抱負を語った。

「素晴らしいチャンスをいただけたことに感謝しています。レースを見ましたが、コンスタントにいい走りをしています。今回のメンバーは混戦なので、その中で勝てるようにベストを尽くします」と、すでに予習してイメージをつかんでいる。

昨年は２か月間で５勝をマーク。Ｇ１のＮＨＫマイルＣでは１２番人気のチェルビアットで３着、宝塚記念では１０番人気３着と伏兵で善戦し、勝ち星以上のインパクトを残した。「昨年は厩舎の信頼を得ること、レースに慣れることを大事にしていました。今回は結果を求めて、毎週のように勝ちたいです」と、より勝利にこだわっていく姿勢を示した。

今週は土日ともに中京競馬場で、１４日は７鞍、１５日は８鞍に騎乗する。より進化した姿を、２度目の来日で披露する。