阪神甲子園球場は１２日、今年のプロ野球公式戦の甲子園球場開幕日にあたる４月７日の阪神対ヤクルト戦から、藤川球児監督、選手２２人がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売すると発表した。

「藤川監督の高知づくし！火の玉ストレート御膳」（２０００円）や「近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜」（１５５０円）など人気メニューに加えて、今季は１１選手・１５種類の新メニュー（一部リニューアル商品）が登場する。

新商品は「横浜出身！ 森下のガツンと豚骨醤油（しょうゆ）焼きそば」（１１００円）、「イケメン熊谷のニコニコＷポテト」（８５０円）、「伊原のパワフル国産牛バラ串」（９５０円）、「大竹のとろっと和風カツとじ弁当」（１７００円）、「サクサク！ 大竹の味噌（みそ）ダレ揚げ餃子（ぎょうざ）」（８５０円）、「王道！ 将司のまんぷく洋食弁当」（１７００円）、「ピリ辛！ 将司の洋風冷製ミート担々麺」（１２００円）、「マヨラー才木の直球！ 生姜（しょうが）焼き丼」（１３５０円）、「思い出の味！ 及川の豚丼弁当」（１７００円）、「甘党・及川のいちご＆みかんクレープ」（９００円）、「大分生まれ宮崎育ち！ 小幡のとり天×チキン南蛮弁当」（１７００円）、「村上の焼き鳥”三冠”弁当」（１７００円）、「バジル香る！ 郄寺のチーズ＆チキンフライ」（８５０円）、「牛・豚・鶏！ 石井の肉づくしマッスル弁当」（１７００円）、「マッスルチャージ！ 石井のさっぱり鶏塩丼」（１３５０円）。

一部対象商品購入の際には景品として開幕〜セ・パ交流戦までの第１弾（アクリルコースター）、交流戦終了後〜シーズン終了までの第２弾（後日発表）が贈られる。