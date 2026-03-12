THE KEBABS、対バンツアーにWienners、SCOOBIE DO、DOPING PANDA、ヒトリエ
THE KEBABSが6月、対バンツアー＜THE KEBABS 激突＞を開催することが発表となった。
6月2日の東京公演にWienners、6月8日の大阪公演にSCOOBIE DO、6月19日の金沢公演にDOPING PANDA、6月22日の札幌公演にヒトリエのゲスト出演が決定している。
チケットのオフィシャルサイト先行受付は本日3月12日19:00より。
■＜THE KEBABS 激突＞
6月02日(火) 恵比寿The Garden Hall w/Wienners
6月08日(月) 大阪BIGCAT w/SCOOBIE DO
6月19日(金) 金沢GOLD CREEK w/DOPING PANDA
6月22日(月) 札幌cube garden w/ヒトリエ
▼チケット
前売り：\5,500+ドリンク代
【オフィシャルサイト先行受付】
受付期間：3/12(木)19:00〜3/18(水)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/s/kebabsband26os/
