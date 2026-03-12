THE KEBABSが6月、対バンツアー＜THE KEBABS 激突＞を開催することが発表となった。

6月2日の東京公演にWienners、6月8日の大阪公演にSCOOBIE DO、6月19日の金沢公演にDOPING PANDA、6月22日の札幌公演にヒトリエのゲスト出演が決定している。

チケットのオフィシャルサイト先行受付は本日3月12日19:00より。

■＜THE KEBABS 激突＞

6月02日(火) 恵比寿The Garden Hall w/Wienners

6月08日(月) 大阪BIGCAT w/SCOOBIE DO

6月19日(金) 金沢GOLD CREEK w/DOPING PANDA

6月22日(月) 札幌cube garden w/ヒトリエ

▼チケット

前売り：\5,500+ドリンク代

【オフィシャルサイト先行受付】

受付期間：3/12(木)19:00〜3/18(水)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/s/kebabsband26os/