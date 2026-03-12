【ユニクロのグレー】が大人可愛い！ 今っぽい着こなしが叶う♡「最旬トップス」

春の大人カジュアルで使えるトップスを買うなら、2026春夏トレンドカラーのグレーに注目してみて。今回は、ラフに着こなしやすいのにボタンデザインで上品さも備えたトップスを【ユニクロ】からピックアップしました。グレーなら着まわしやすく、今っぽいレイヤードコーデも楽しめそうです。

デニムジャケット × ワンピに効く抜け感レイヤード

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT ／ 長袖」\1,990（税込）

ボタンの留め外しで印象を変えることができ、大人っぽい着こなしも作りやすいヘンリーネックT。ボタンデザインがほどよいアクセントになり、シンプルコーデに奥行きをプラスします。ライトグレーをブラックワンピースのインナーにすれば、抜け感として効いてくれそうです。

色違いを重ねた旬のレイヤードテク

リブヘンリーネックTの色違いをレイヤードした着こなし。ライトグレーの下にライトブルーを重ねて、さりげないコントラストを作っています。コーデに奥行きが生まれ、こなれ感もアップ。一見シンプルなトップスでも、ちょっとした工夫でグッとおしゃれに仕上がります。

