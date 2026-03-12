「お宅のお子さんは縁がないわよね（笑）」20年間、同い年の隣人に“子どものマウント”を取られ続けた結果

20年間、同い年である隣人の“競争心”に悩まされ続けた日々。子どもが巣立ち、やっと終わりが見えたかに思えましたが、そうもいかなかったようです。筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。

同い年の隣人

私は50代の主婦です。

戸建てのマイホームに住んでいますが、隣には私と同い年のAという隣人が住んでいます。

Aとは、この家を建てた20年前からの付き合い。

そして私は、この20年間、Aのとある行動に悩まされ続けているのです。

何でも張り合う

それはAが子どもを通して張り合ってくるということ。

私には3人、Aには2人の子どもがいますが、Aは子どもに関することは何でも競おうとしてきました。

例えば、私は子どもを幼稚園に通わせていたのですが、それを知ったAはすでに保育園に通っていた自分の子どもを、わざわざ同じ園に転園させてきました。

また私の子どもがピアノ教室に通い始めると、Aの子どもも同じ教室に。

高校受験でさえ「どこの学校を受けるの？」と、Aは探ってきました。

「○○高校だよ」と私が答えると、Aの子も同じ高校を受験していたのです。

「切磋琢磨しているつもりなのかな……」と当時は自分を納得させていましたが、Aの執着心には困惑を隠せませんでした。