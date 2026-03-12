東杜和気象予報士の「天気のギモン」です。皆さんから寄せられた天気に関するギモンにお答えします。お答えするギモンはこちらです。



「渇水問題がニュースになっていますが、どのくらいの雨が降ればダムの貯水量が回復しますか？」



具体的に、どれくらいの雨量で回復するのでしょうか。



まずは、現在の状況を見てみます。こちらは、福岡県の主要ダム21基の貯水率を表したグラフです。現在の貯水率は38パーセントで、今は微増傾向にありますが、それでも近年ではかなり少ない数字となっています。





では、具体的に何ミリくらい雨が降れば、回復するのか。去年のグラフを見ると、夏場に一気に増えた時期がありました。このとき何が起きたかというと、2日連続で福岡県内に線状降水帯が発生しました。3日間の雨量は宗像で600ミリ超えで、ダムの多い朝倉では250ミリ超えで、県内各地で記録的な大雨となりました。一年で最も雨が降る7月でも1か月の雨量が300～400ミリなので、わずか3日でそれを上回るような雨が降って一気に回復しました。今の貯水率をすぐに回復させるには、この雨量の2倍近く必要となりそうです。大雨に期待するわけではありませんが、少しでも雨の降る日がこの先、増えてくれればと思います。