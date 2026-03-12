走りと姿勢を一緒に磨ける駅前複合新拠点！Accel Connect『connect谷津駅前スタジオ』

この記事のポイント 谷津駅徒歩1分に、レーシングシミュレーターとパーソナルピラティスを併設した「connect」がオープンしました。レーシングシミュレーターはiRacing採用で、初心者から競技志向まで段階的に取り組めます。ピラティスは1対1指導で、姿勢改善や身体機能の見直しに活用しやすい環境です。 谷津駅徒歩1分に、レーシングシミュレーターとパーソナルピラティスを併設した「connect」がオープンしました。レーシングシミュレーターはiRacing採用で、初心者から競技志向まで段階的に取り組めます。ピラティスは1対1指導で、姿勢改善や身体機能の見直しに活用しやすい環境です。

谷津駅から徒歩1分の場所に、レーシングシミュレーター施設とパーソナルピラティススタジオを併設した「connect」がオープンしました！

走行技術を高めたい方にも、姿勢や身体の使い方を見直したい方にも、目的に合わせて利用しやすい複合型施設です。

千葉県習志野市で2026年3月5日にグランドオープンしています。

Accel Connect「connect谷津駅前スタジオ」

施設名：connectオープン日：2026年3月5日所在地：千葉県習志野市谷津5丁目5-2 浅井店舗2階アクセス：京成電鉄本線「谷津駅」北口より徒歩1分営業時間：レーシングシミュレーター 10:00〜22:00／ピラティス 平日10:00〜21:00、土曜9:00〜18:00定休日：日・月・年末年始グループ利用：最大5名まで

「connect」は、レーシングシミュレーターエリアとピラティススタジオを分けて設計しているため、それぞれの体験に集中しやすいのが特徴です。

走行に打ち込みたい時間と、身体と丁寧に向き合いたい時間を切り分けやすく、同じ施設でも異なる目的に応じた使い方ができます。

走る技術と身体機能の両方にアプローチできる点も魅力で、モータースポーツを楽しみたい方から運動習慣を見直したい方まで幅広く活用できる新拠点です。

レーシングシミュレーター

使用ソフト：iRacing対応内容：初心者から競技志向まで対応サポート：プロのレーシングドライバー経験者が走行を支援利用形態：完全予約制

レーシングシミュレーターには世界的に評価の高い「iRacing」を採用しており、レーザースキャンされた実在サーキットでリアルな挙動を体感できます。

日本国内のコースに加えて世界各地のサーキットを選べるほか、フォーミュラーやGT3、GT4、スポーツカーなど幅広い車両に対応しています。

操作方法のレクチャーからライン取り、荷重移動、テレメトリ解析までサポートを受けられるため、初めての方でも段階的に取り組みやすい初めてでも段階的に取り組めます。

パーソナルピラティス

レッスン形態：完全1対1主な目的：姿勢改善、シェイプアップ、機能改善料金プラン：月謝制プラン、回数券、単発レッスン

ピラティススタジオでは「身体を変えるためのピラティス」をコンセプトに、姿勢や呼吸、動きの癖まで丁寧に確認しながら指導が行われます。

インナーマッスルを整えることで、見た目の変化だけでなく日常動作の改善も目指しやすいレッスンです。

トレーナーは複数資格を保有しており、運動初心者でも理解しやすい説明を受けながら取り組めます。

走る感覚を深めたい方にも、身体の土台づくりを始めたい方にも注目の施設です。

駅近の立地で通いやすく、完全予約制で自分のペースを保ちやすい点もうれしいポイントです。

レーシングシミュレーターとピラティスを同じ拠点で体験できる、新しい選択肢としてチェックしておきたい目的に合わせて選べます。

Accel Connect「connect谷津駅前スタジオ」の紹介でした。

よくある質問

Q. connectのオープン日はいつですか？

オープン日は2026年3月5日です。

Q. connectはどこにありますか？

千葉県習志野市谷津5丁目5-2 浅井店舗2階にあります。

Q. レーシングシミュレーターの営業時間は？

レーシングシミュレーターの営業時間は10:00〜22:00です。

Q. ピラティスの定休日はいつですか？

施設の定休日は日・月・年末年始です。

