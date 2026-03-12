つまみ枝豆の妻・江口ともみ、90歳の母“顔出し”ショット公開 姉や兄家族が勢ぞろいで誕生日祝う「お若くてお美しくて素敵」「本当に変わらないですね」

つまみ枝豆の妻・江口ともみ、90歳の母“顔出し”ショット公開 姉や兄家族が勢ぞろいで誕生日祝う「お若くてお美しくて素敵」「本当に変わらないですね」