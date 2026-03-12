つまみ枝豆の妻・江口ともみ、90歳の母“顔出し”ショット公開 姉や兄家族が勢ぞろいで誕生日祝う「お若くてお美しくて素敵」「本当に変わらないですね」
タレント・つまみ枝豆（67）の妻でタレントの江口ともみ（58）が12日、自身のインスタグラムを更新。母の“顔出し”ショットを公開し、90歳の誕生日を家族で祝ったことを報告した。
【写真】夫・つまみ枝豆も笑顔でピース！90歳母“顔出し”で家族写真を披露した江口ともみ
江口は「本日は母の誕生日で90歳になりました！姉もサンディエゴから帰国し、久しぶりに兄家族も交えての祝賀会」と報告し、江口と母、枝豆も交えた祝いの席での記念写真や、母のソロショットなどをアップ。
「姉や兄の配偶者の両親も他界しているので唯一のお母さん 目指せ100歳」「これからも元気に旅行に観劇に女子会にと楽しんでねー」「少し前に姉の同級生の皆さんにもお祝いして頂き、本当に幸せな母でございます」と思いをつづった。
この投稿にファンからは「お母様お誕生日おめでとうございます お若くてお美しくて素敵だなぁといつも思っております」「お母さん本当に変わらないですね」「皆さんにお祝いしてもらってお幸せですね」「めちゃくちゃお若くて お綺麗でビックリ 背筋ピーンとされて60代でも通りますよ」「なんと美しく麗しい歳の重ね方でしょう」「ともみさんお母さんとお兄さんに似てますね！」「いつ拝見しても本当にお若い 素晴らしいです♪」などのコメントが寄せられている。
