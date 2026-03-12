◇プロ野球オープン戦 ソフトバンク-巨人（12日、みずほPayPayドーム）

巨人の山城京平投手が5回無失点の好投を見せました。

山城投手は亜細亜大学から2025年、ドラフト3位で巨人に入団。オープン戦に初登板した2月23日の楽天戦では7回から登板し、2回2/3を3奪三振、無安打、無四球、無失点の好投を披露。しかし投球中に足をつるようなしぐさを見せ、イニングの途中で降板となりました。

前日15得点を奪われたソフトバンクに対し、この日先発としてマウンドに上がった山城投手は先頭を空振り三振。続く打者にはフォアボールを与えますが、3番・柳田悠岐選手をショートゴロのダブルプレーに打ち取ります。

2回はヒットを許しますが2つの三振などで無失点。3回は三者凡退に抑えると、4回は2番から始まる打線を1安打無失点としました。

さらに5回、1アウトからヒットを許しその後サードゴロで初めて2塁にランナーを置きましたが、9番・今宮健太選手をショートゴロに打ち取り、危なげない投球を見せました。

この日の山城投手は5回66球、被安打3、4奪三振。オープン戦は2試合連続の無失点としています。