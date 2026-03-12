ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでクロスカントリースキーに出場している富山市出身の川除大輝選手と岩本美歌選手。

きのうの10キロクラシカルで、川除選手はメダルは逃しましたが4位、岩本選手は大健闘の7位でした。

◆KNB 吉本康祐 記者

「川除選手と岩本選手の地元には、2人が所属したスポーツクラブの後輩らが集まりエールを送ります」





会場「頑張れ、頑張れ、大輝！」昨夜、富山市の船峅小学校ではパブリックビューイングが行われ、猿倉ジュニアスポーツクラブの児童や保護者などおよそ30人が声援を送りました。

◆スポーツクラブの後輩 5年生の女の子

「できれば金メダルとってほしい」



◆スポーツクラブのOB

「精一杯の滑りを見せてくれれば」

3大会連続出場 期待がかかった川除大輝選手

雄山高校出身でパラリンピック3大会連続出場の川除大輝選手。10キロクラシカル決勝に臨みました。

この種目では去年の世界選手権で金メダルを獲得していて期待がかかりました。



しかし、雪のコンディションが非常に悪い中で苦戦。



前回の北京大会の金メダルに続く2大会連続のメダルにはあと一歩及ばず、4位でレースを終えました。



◆富山市出身・川除大輝選手（25）

「良い走りはできたが、雪の状況が悪すぎて止めきれなかった。この4年間で選手の力の差が変動する中で、ずっと上を狙って戦うのは難しい」

不得意の10キロクラシカルで入賞 大健闘の岩本美歌選手

そして、川除選手と同じ雄山高校出身で2大会連続出場の岩本美歌選手。

得意ではないとしていた10キロクラシカルですが…



◆富山市出身・岩本美歌選手（22）

「途中スタッフから『今、8位だから入賞狙えるぞ』と言われても、『うそだ、そんなわけない』と思っていた」



後半にかけて着実に順位を上げて7位に。

おとといの初戦で予選敗退の悔しさをばねに、自身初の入賞と大健闘です。



◆富山市出身・岩本美歌選手（22）

「予想していなかった7位に入賞できてうれしいけど、驚きの方が強い。初戦の結果を引きずっても良いことないので。軽い気持ちで挑めたのが良かった」

同じクラブ出身で五輪出場の廣瀬選手も応援に

2人と同じスポーツクラブに所属し、ミラノ・コルティナオリンピックのクロスカントリースキーに出場した廣瀬崚選手もパブリックビューイングに駆け付けました。

◆応援に訪れた廣瀬崚選手

「2人ともメダルに届く位置にいる選手。今大会のメダルを掛けて帰ってきてくれたらうれしい」



川除選手と岩本選手は今月15日、個人種目最後となる20キロフリーに挑みます。