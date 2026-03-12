元HKT48でタレントの村重杏奈（27）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。アイドル時代に実践していた“生き残り策”を明かす場面があった。

村重は現在の肩書を問われ「タレント、モデルでやってます。で、元アイドル」と回答した。元アイドルと言われることは「全然言ってもらって構わないんですけれども、私のアイドル時代を知っている人が誰一人としていなくて」とぼやいてみせた。

「選抜メンバーでもないし、マイクも死んでたから」「死にマイクでずっと歌っていたから。（電源が）入ってない」とも打ち明けた。

そんな中で生き残り策として「マイク入ってなかったのと、人気メンバーの裏話で握手券を売ってました」と衝撃発言。当時の同期は宮脇咲良や兒玉遥だったとし「みんな凄い人気者で」、後輩にも矢吹奈子、田中美久、月足天音らがおり、「みんな凄い人気者だからさ、握手場行くと凄い並んでいるんですよ。村重だけ、“滑走路”って言われていて」と笑わせた。

さらに「宮脇咲良の横になることが多かったから、宮脇咲良の列に並んでいるおじさんたちに向かって“今日咲良が何をツマミにしているか話しま〜す！”みたいな」と呼びかけを行っていたと告白。

当日券は「不人気メンバーしか売ってないんですよ。“当日券買ってくれたら、咲良の好きな菓子教えま〜す！”、それでおじさんたちが、“咲良は何が好きなの？”って言って。“きょうはスルメイカを食べていました”、“ありがとう村重”みたいな」とぶっちゃけた。

「それで少しずつ当日券売りさばいていった」と平然と語った。