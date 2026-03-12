Matt「すごい商品」ブリーチレベルの発色に感心！愛用の眉マスカラ

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【神アイテム】ツヤを与える美容液・秒でトレンド眉完成！・うるつや水光カラコンetc...マストバイアイテム一挙紹介！』の動画を投稿。愛用の様々なコスメを教えてくれました。

【関連記事】Matt「本当に肌がぷるっぷるに」箱買いストックする信頼のシートマスク

■眉マスカラ

動画内に登場したのはこちら。

Tense/Imitation Brow Changer 03 Glass Beige 2,160円（編集部調べ）

まるで染めたように明るさや毛並みをメイクできるアイブロウマスカラ。

Mattさんはこちらを紹介しながら「脱色しましたか？ってくらい金色になる」「すごい商品だなと思ってて」とブリーチしたような発色になるとコメント。

続けて「結構白くなるのね、毛が」「存在感をなくしたいけどちゃんと眉毛はおしゃれでいたいっていう人には、これはすごくおすすめ」と眉毛の垢抜けが演出できるとして、視聴者にもお勧めしていました。

Mattさん自身はこの発色の凄さに「結構消えちゃうから」とまた別の眉マスカラで仕上げるほど明るくなるとまで語っていました。

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなコスメを紹介！是非チェックしてみてくださいね。