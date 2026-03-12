東日本大震災の翌日に発生し県内で最大震度6弱を観測した長野県北部地震から3月12日で15年です。大きな揺れに襲われ被害を受けた津南町上郷地区。災害に強い地域を目指しある取り組みが続けられています。



まだ雪が残る津南町上郷地区。



〈森口敬造さん〉

「早朝の地震で信じられない。津波はないですけど家屋の倒壊は当然あるんだろうなとすごい恐怖感」



住民の森口敬造さん。忘れることのできない15年前の記憶です。





2011年3月12日明け方。長野県北部を震源とする地震が発生し十日町市と津南町で最大震度6弱を観測。県内のケガ人は45人に上り、住宅など3271棟が被害を受けました。地震から3月12日で15年。〈上郷地区振興協議会 森口敬造前会長〉「甚大な被害で私たちは個々の力の無力さや地域コミュニティの必要性とか絆や安心安全が重要だなと強く認識しまして」当時、大きな被害をうけた上郷地区では災害に備え住民同士のつながりを深めようと「振興協議会」を結成。防災訓練のほか新たに始めたのが「雪まつり」でした。〈上郷地区振興協議会 森口敬造前会長〉「助け合い、安否確認が重要だと思っていますので、それには顔が見えることが重要なんじゃないかということでみんなが顔を合わせる機会をつくりたい」県境をはさんで隣接する津南町と長野県栄村。綱引きで対決する「しなちく祭り」が開かれるなど結びつきが強く、県境で名前が変わる信濃川と千曲川から「しなちく」と名づけられました。同じ地震の被災地である栄村に声をかけ、2013年から始まった「上郷しなちく雪まつり」。福餅まきなどが行われ今では毎年300名近くの住民が集まるイベントに定着しました。ことしで11回目を迎え、3月15日に開催を控えています。〈住民は〉「盛り上げてすごくみんな喜んでいます、けっこうにぎやかですよ。地元の交流が一番ですのでお互い懐かしい顔を見ながらここで楽しんでいただければ」地震から15年。交流を通じた災害への備えが続けられています。