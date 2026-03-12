「ポケモン」シリーズの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』が大ヒット中だ。3月5日の発売直後からゲーム実況者やストリーマーもこぞってプレイ動画を投稿しており、配信プラットフォームでは関連配信が相次いで公開されている。人気IPである「ポケモン」シリーズの注目作であることに加え、これまでのシリーズとは異なるゲーム性が話題となり、実況シーンでも存在感を強めている。

本作は『どうぶつの森』や『Minecraft』と同様の、スローライフ型のサンドボックスゲームだ。これまでのポケモンシリーズといえば、トレーナーがポケモンを捕まえて育成し、バトルを重ねながら冒険するRPG形式が主流だった。一方で本作は、ポケモンと共に生活を築いていくことに焦点を当てた作品となっている。

プレイヤーは、ポケモンの一種であるメタモンを主人公として操作。メタモンは人間の姿に変身し、荒廃した街で新たな生活を始める。ゲームの基本的な流れは、素材を集めて道具を作り、街を発展させていくというもの。木や石などの資源を収集し、それらを利用して建物や設備を整えながら、ポケモンたちと協力して街を再生していく。

特徴的なのは、ポケモンの能力を生活に活用できる点だ。出会ったポケモンの技を覚えることで行動の幅が広がり、植物を育てたり岩を壊したりといった作業を効率よく進められる。こうした仕組みによって、街づくりとポケモンの個性が密接に結びついたゲーム体験が生まれている。

YouTubeなどのプラットフォームでは「ホロライブ」の兎田ぺこらや常闇トワといったVtuberを中心に、俳優・声優として活躍する大和田伸也やはじめしゃちょーなども実況動画を投稿。ゲームが始まると、多くの実況者がほのぼのとした雰囲気やかわいいポケモンたちに癒されていた。また、街づくりなどのシステムについても高評価を示している。たとえば、はじめしゃちょーは忙しい合間を縫って3時間だけ本作で遊び、本音でレビューするという動画をサブチャンネルで投稿していたが、最後には「面白いです。自由度が本当に高いし、ポケモンと生活している感覚がすごい気持ちいい」と感想を話していた。また大和田伸也は名優らしく渋い声でセリフを読み上げており、見応えがある。

この作品がストリーマーに支持されている理由のひとつは、サンドボックス型のゲーム構造にある。プレイヤーごとに街の発展方法やプレイスタイルが変わるため、同じゲームでも配信者ごとに異なる展開が生まれる。また、ゆったりとしたテンポのスローライフゲームであるため、雑談を交えた配信との相性もよい。さらに、ポケモンという世界的に知名度の高いIPであることから、ゲームに詳しくない視聴者でも内容を理解しやすい点も大きい。

現在の評価や広がりを見ると『ぽこ あ ポケモン』は今後もユーザー数を伸ばしていくことが容易に想像できる。ポケモンシリーズの新しい挑戦としても注目されており、アップデートやイベントの展開とともに、配信コミュニティでどのような盛り上がりを見せていくのかにも期待が集まっている。

（文＝小林嵩弘）