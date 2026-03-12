ガソリン価格が上がる中で気をつけたいのが車の運転です。

【写真を見る】必見！ ガソリンを節約できる車の運転とは？ コツは「ふんわりアクセル」「一定の速度で」今こそエコドライブを！（山形）

ちょっとしたコツでガソリンを節約できるポイントがあるんです。

山形市のＪＡＦ山形支部。ガソリン節約運転について後藤さんに話を聞きました。

ＪＡＦ認定セーフティアドバイザー 後藤郁哉さん「最も燃料を消費するのが発進時、次いで燃焼を消費するのが巡航時なのでこの２つを特に意識してエコドライブしていただくことで燃費の改善が見込める」

こちらは、走行パターン別の燃料消費比率を表したグラフです。最も燃料を消費するのは発進時で次いで巡航時となっています。

この２つを意識するのがエコドライブのポイントです。

■節約のコツは、アクセルをゆっくり踏むこと！

ＪＡＦ認定セーフティアドバイザー 後藤郁哉さん「発進するときは優しくふんわりとアクセルを踏むような形で操作していただければ」

節約のコツは、アクセルをゆっくり踏むこと。５秒をかけて時速２０キロにすることで１０％程度燃費が改善！

ＪＡＦ認定セーフティアドバイザー 後藤郁哉さん「急発進してしまうと、燃料をそれだけ多く消費してしまうので、ふんわりと優しいアクセル操作を心掛けるのが大切です」

また、一定の速度で走ることも最大６％の燃料の節約になるそうです。そのために必要なのが車間距離の確保です。

ＪＡＦ認定セーフティアドバイザー 後藤郁哉さん「車間距離が近い状態で走っていると無駄に加速・減速をする機会が増えるので、車間距離は長めにとって運転することが燃費の改善にも交通安全にもつながる」

■アクセルのみで運転した方がいい？

佐藤友美アナウンサー「普段アクセルとブレーキを交互に踏んじゃうんですけれど、アクセルのみで運転した方がいいんですか？」

後藤郁哉さん「車間距離を長めに取っていただければアクセルペダル１つで加速をしたり、減速したり調整ができる」

こうした運転は正しい座席位置にすることでしやすくなります。

■心に余裕をもって安全運転！

佐藤友美アナウンサー「いつもよりもアクセルをゆっくり踏んでいたら落ち着いて運転できた気がします」

後藤郁哉さん「アクセルをゆっくり踏むことで燃費の改善も見込めるし心に余裕をもって安全運転できると思うのでこのまま継続していただけたら」

また、タイヤの空気圧などの管理も燃費の向上に繋がります。タイヤ交換をする際の点検も忘れないようにしましょう。