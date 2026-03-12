人気声優・茅野愛衣さんが京都へ！　グルメとおとなの社会科見学を楽しむ

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年3月13日発売の4月号では、京都へ足を運び、美味を味わい尽くしました！その様子を一足お先にチラ見せです。

ビストロに居酒屋、工場や酒蔵の見学などなど……2日間にわたって京都を満喫！

新幹線に飛び乗り訪れたのは、人気観光地の古都京都！『おとなの週末』X公式アカウントをご覧になった方はご存じかと思いますが、友人である声優の南條愛乃さんも飛び入り参加しての取材となりました。

遊びに来てくれた南條さんと乾杯！

担当編集・ドビーおすすめのビストロに足を運びました。早速、白ワインで乾杯しようとしますが、ドビーが現れません。なんだかトラブルがあったようで……!? ブラッターチーズやパテなどを楽しんでいるところに、やっと登場します。大遅刻の理由は、ぜひ本誌でご確認ください！

やっと4人揃ったところで、もう一度乾杯

お肉もお酒もよき！です

ビフテック（ステーキ）と赤ワインの組み合わせに舌鼓を打ち、煮込みのカリカリ焼きなるものやほかの部位も注文します。

ワインとビフテックは堪能できたものの、せっかくの京都ということでさらにもう1軒、居酒屋さんへとはしごして、京都の夜を満喫します。

翌日には、第60杯（2026年1月号）の取材で知り合った酒蔵さんの蔵や京都といえばの和菓子を作る工場への「おとなの社会科見学」も控えていたため、深酒はせずに解散！

「おとなの社会科見学」で京都のお酒とお菓子を満喫する茅野さん一行を、ぜひ本誌でご覧ください♪

おとなの社会科見学の間にランチのつもりが酒宴に！

「ホロヨイカヤノボイス」では、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。質問は随時募集中ですので、「＃コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

かやの・あい／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）ほか多数あり。『魔法の姉妹ルルットリリィ』（あずき役）、『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う ３rd season』（フィルミナ役）、『淡島百景』（上田涼子役）などの春期アニメに出演中。

【画像】友人であり声優のなんじょると笑顔で乾杯する茅野さん（5枚）