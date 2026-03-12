イラン情勢をめぐる原油価格の高騰を受け、ガソリンの値上がりが続いています。

県内ではレギュラーガソリンが200円を超えたスタンドもあり、家計への影響を心配する声も上がっています。

石油情報センターによりますと、9日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり「166円80銭」。

前の週より、2円50銭上昇しました。

長崎市内のガソリンスタンドでは…

（金子石油 南部 照義 取締役）

「原油自体もなかなか入ってこないなど色々な要因があり、本当に心苦しい一面だが…。

仕入れ値が上がった分は(販売価格に)転嫁すると、きょうから値上げに踏み切った」

レギュラーガソリンの価格は、1リットルあたり205円に。

仕入れ価格の上昇を受け、12日午前、一気に29円引き上げました。

（利用者）

「びっくりした。やっぱり満タンで入れない。もう上がらないでほしい」

（利用者）

「日々の生活をしていく上ではやっぱり負担になる。昔みたいに100円ちょっとのレギュラー価格になったらありがたい」

（高市首相）

「G7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら、我が国の石油備蓄を活用する方針でござい ます」

ガソリン価格の高騰を受け、高市首相は11日、供給に支障が出ないよう、来週16日にも石油の国家備蓄を放出すると表明。

また 経済産業省は、ガソリン価格を 1リットルあたり170円程度に抑えるため、19日からガソリン元売り各社に補助金を支給します。

（金子石油 南部 照義 取締役）

「(お客様は)『高い』という声が大多数。

早く収束して、できる限り還元しながら企業努力も含めて、安くできるように配慮しながら頑張りたい」

石油情報センターなどによりますと、来週はガソリン価格が “大幅に上がる見通し” です。

しかし 補助金などの効果で、今月下旬には170円程度に落ち着くとみられています。