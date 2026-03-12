こぼれそうなほどのソースがかかっているのは…パスタ！スープやソースがなみなみと盛られたパスタを提供する店が、全国的に人気を集めているんです。県内でも広がる“こぼれるパスタ”。溢れんばかりの魅力とは？



鹿児島市の鹿児島中央駅のすぐ近くにある「CAFE＆BAR VENIHANA」。昼は、ゆっくりできるカフェとして、夜は、おしゃれなバーとしても楽しむことができるお店です。





ランチの定番メニューは、野菜たっぷりで、副菜やメインを選ぶことができるワンプレート。さらに、甘いもの好きにはたまらないクレープなどのスイーツも！そんなVENIHANAが先週から提供しているのが…。（VENIHANA・三縄佑樹マネージャー）「幸せのパスタ、背徳のボロネーゼパスタ。パスタが溺れているようにスープがすごい量で」その名も「禁断の溺れボロネーゼ」！（VENIHANA・三縄佑樹マネージャー）「日頃からヘルシーなプレートを 出しているが、今回出した経緯としては幸せになれるものを提供したいという思考のもと、背徳感のあるパスタを作った」ヘルシーもいいけれど、たまには背徳感を味わってお腹も心も満足してほしいと提供を始めました。麺は、平たい生麺を使用。ここに登場するのが、たっぷりの玉ねぎやひき肉で煮込んだソース。麺が見えなくなるまで大量にかけていきます。最後にチーズを使ったホワイトソースをかけて完成。（横山あさみアナウンサー）「麺が見えない。ひき肉の量がすごすぎる。ものすごくソースが濃厚で野菜の甘み、コクもものすごく深くて、麺がもちもちしているのでより満足感がある。溺れちゃいますね、これは」（VENIHANA・三縄佑樹マネージャー）「溺れちゃいます。幸せに酔いしれてください」サラダセットやガーリックトーストも追加で注文することができます。（VENIHANA・三縄佑樹マネージャー）「自分も溺れてしまうんじゃないかって思うぐらいおいしい。一番は、食して幸せになってもらいたいので、味わって幸せだなと感じていただけたら幸い」こちらは、鹿児島市城南町のスポーツジムの中にある「喫茶あさひや」。カジュアルに野菜を楽しんでもらいたいと、3年前にオープンした店です。店の人気メニューは、約15種類の野菜を使ったプレートですが、それに並んで注文の多いメニューがスープパスタ、その名も“ぬまパスタ”です。この日も多くの人が舌鼓を打っていました。こちらの店で楽しめるぬまパスタは、2種類です。トマトベースで、皿から溢れんばかりにスープが注がれた、おぼれるトマトぬまパスタに、この店のイチオシ！玉ねぎとジャガイモを使った、めんたいオニポテホワイトぬまパスタ。店主の岡粼さんが、1年ほど前にメニューを開発し、今では店の人気メニューの1つに。調理行程にはこだわりがあるそうで…。（岡粼友也店主）「これはトマトと昆布で取ったかえし。味のベースになるもの」ラーメンの調理行程のように「かえし」を使うんです。かえしの上には明太子、そしてパスタを乗せ、そこに玉ねぎとジャガイモを使ったソースを並々と注ぎ、週替わりの野菜を上に乗せると、この店自慢の、ぬまパスタの完成です。（岡粼友也店主）「めんたいオニポテぬまパスタです。下に明太子とソースが入っているので、よく混ぜて食べてください」まるで沼のように皿からスープがこぼれてしまいそうな、こちらのメニュー。混ぜて食べるのがおすすめだそうです。（記者）「濃厚なんですが、ジャガイモを使っているということで少しあっさり目でもありますね。これは新感覚パスタといったところ」（岡粼友也店主）「上に載っている素材も少しづつ変えたりしているので、何度来ても食べ飽きないと思う。どんどん沼ってもらいたいなと思います」皿から溢れんばかりにスープやソースが並々と注がれるこぼれるパスタ。みなさんも、その魅力に浸ってみてはいかがですか？