8301人に喜びの春です。県内の公立高校で、合格発表が行われました。鹿児島市の学習塾では、合格した受験生が報告に訪れ、涙を流して先生と喜びを分かち合っていました。



鹿児島市の学習塾「受験ラサール加治屋」です。毎年、多くの難関校合格者を輩出しています。



午前11時。インターネットで合格者の番号が発表され、塾の先生たちは生徒の受験番号を確認していました。そして。





(岡本善久アナウンサー)「午前11時を過ぎました。塾では次々と電話が鳴っています。先生たちは受話器を取って報告を受けています。拍手が沸き起こっています。生徒から合格の報告が入っているようです」(学習塾の様子)「おめでとう～（拍手）」直接、塾の先生へ報告に訪れる生徒の姿も。涙を流して感謝を伝えていました。(合格した女子生徒)「(涙は)嬉しくて。周りから合格しないと言われていたんですけど、塾で先生がめっちゃ厳しくしてくれて、すごく勉強するようになって、最初はＥ判定だったけど、だんだんC判定とかＢ判定になってきて、ちょっと自信もついて、受かることができました」(合格した女子生徒と保護者）「中学校の先生たちとか、塾の先生たちのご支援があって、あと友達と励まし合って、勉強できたから合格できたと思います」「クラスの友達と一緒に（同じ高校へ）行きたいという気持ちがいっぱいで、すごくみんなで頑張った結果だと思います」(合格した男子生徒)「人生、生きてた中で嬉しくて泣いたことがなかったんですけど、ここまで本当にいろいろたくさんの人に迷惑をかけてきて、正直すごく緊張とか不安もあったんですけど（自分の番号を）見つけられてすごく嬉しくて涙が出てきました」県によりますと、県内の公立高校の合格者は8301人でした。ほとんどの公立高校で入学式は4月8日に行われます。