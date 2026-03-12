イラン情勢を巡る原油価格の高騰を受け、ガソリンスタンドでは1リットルあたり30円前後の大幅な値上げが始まっています。そうしたなか、高市首相は国の石油備蓄の放出や補助金の再開を打ち出しました。ガソリンの価格は今後どうなっていくのでしょうか。



11日夜。鹿児島市のガソリンスタンドには値上げ前の〝駆け込み給油”とみられる車の列ができていました。12日、SNSには・・・。





「鹿児島市内のガソリン…昨日に比べて30円は上がってる」阿久根市のガソリンスタンドでは。（客）「上がってる。すごく上がってる。30円ぐらい上がっている。びっくりした」こちらでは、11日夕方までレギュラーガソリンの価格は1リットル154円でしたが、その後187円に。33円の値上げです。（客）「距離が長いので職場まで。毎日車は使うので大変」（客）「我慢するか遠出を控えるか」こちらのスタンドの経営者も13日から予定する値上げを前に頭を抱えています。（石元石油・石元宏二代表取締役）「困ってます、やっぱり上げ幅が大きいので。我々もお客さんに言いにくいし…」ドライバーには冷静な対応を呼び掛けます。（石元石油・石元宏二代表取締役）「1日走った分をすぐ給油してというのを皆さんが繰り返すとタンクの残量はすぐなくなりますから、今まで通り落ち着いてしていただければ」イラン情勢の悪化で原油の輸入が大幅に減る見通しであることから、高市総理は来週16日にも石油備蓄の放出を行うと表明しました。国の石油備蓄は去年12月末時点で254日分。そのうち146日分を全国に10か所ある国家備蓄基地に備えています。2か所は県内にあり、志布志国家石油備蓄基地は志布志湾にせり出した埋立地に容量およそ500万キロリットルのタンクが並びます。いちき串木野市にある基地は地下タンクに貯蔵する方式で、容量は175万キロリットルです。また、民間企業が法に基づき義務として保有する「民間備蓄」も鹿児島市喜入中名町にあります。政府は、まず民間備蓄を15日分放出し、その後国家備蓄を当面1か月分放出する方針です。11日発表された県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は4週連続で値上がりし169.4円。政府は全国平均価格を170円程度に抑えるため19日から補助金を再開します。16日の週の全国平均価格は一時的に170円半ば程度まで値上がりするとみられますが、補助金により1～2週間後には170円程度に落ち着くとみています。