島根からの乗客を乗せたチャーター便が長崎にやってきました。

島根からの乗客を温かく歓迎します。

日本航空グループが12日に初めて行ったのは、長崎と出雲を結ぶチャーター便の運航です。

長崎県と島根県の一部の自治体が姉妹都市などの関係にあることを踏まえ、地域交流の活性化と観光需要の掘り起こしなどを目指して企画されました。

（日本航空長崎支店 寺尾 康 支店長）

「長崎も島根も大変魅力のある観光地だから、飛行機を使ってもらうことによって長い滞在時間、楽しんでもらえる」

12日の往路の副操縦士を務めたのは長崎市出身のパイロットです。

自ら志願し、乗客約140人のフライトをサポートします。

（島根からの乗客）

「60年ぶりくらい。食、それから文化、観光。長崎は日本を代表する町だから、ぜひ長崎には行きたいと」

（島根からの乗客）

「1時間以内に着くからあっという間。やはりチャーター便はいい。(長崎は)魅力があるのでこのツアーを選んだ」

（日本航空長崎支店 寺尾 康 支店長）

「これからも地域間の交流を促すこのような取り組みをしていきたい」

日本航空グループは、今後も長崎とほかの地域を結ぶチャーター便の運航も行いたいとしています。