イラン情勢の悪化によりガソリン価格の急騰に拍車がかかる中、輸送コストがかかる奥能登ではすでに、1リットルあたり200円を突破する事態となっています。

珠洲市飯田町にあるこちらのガソリンスタンドでは、12日からレギュラーガソリン1リットルあたりの店頭価格が一気に29円アップし、201円に跳ね上がりました。

協和石油販売能登地区総括・須磨一彦さん「燃料の価格も一気に上がって、ウチとしては申し訳ない気持ちはあります」

輸送コストがかかむため奥能登は金沢よりも10円ほど燃料価格が高い

輸送コストがかかるため、金沢市などと比べ普段から燃料価格が10円ほど高い奥能登地区。

給油に訪れた利用者からは諦めと怒りの声が…

客「どうしようもない・トランプ悪いやろ？あんなことするさいかい。」

「腰が不自由からこれ（車）なかったら何処もいけません」

土木工事業者「土木工事で、軽油・ガソリン結構入れるんで。現金払いじゃないし、ひと月で請求くる。最終的に溜まってくるからこたえますね」

被災地の復旧・復興の業者の方も多く、「油を切らさないのが一番」

ガソリンスタンド側は価格の急騰もさることながら、震災と豪雨が襲った被災地特有の事情に気を配ります。

協和石油販売能登地区総括・須磨一彦さん「珠洲はまだ地震の復興関係の業者の方がたくさん来店して頂いていますし、ウチらの使命としては油を切らさないというのが一番だと思うのでそれだけはないようにしていきたいなと思います」

遠い中東での紛争により先行きが見通せないガソリン価格の上昇は、奥能登の住民や工事関係者に重くのしかかります。