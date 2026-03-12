Á°²ó¶â¤«¤é4Ç¯¡¢¥Ñ¥é¥¯¥í¥«¥óÀî½üÂçµ±¤ÎÁ´ÎÏ³êÁö
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¯¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÄ©¤ó¤À¥Ñ¥é¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤ÎÀî½üÂçµ±¡£¸½ÃÏ£³·î11Æü¤ÎÃË»Ò10km¥¯¥é¥·¥«¥ë¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º£´°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ³ê¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢30Ê¬¤¢¤Þ¤ê¤Î³êÁö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢Àî½ü¤Ï¤Þ¤º¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö£´°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡¢¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¡ÊÃË»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥é¥·¥«¥ë¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤«¤éº£Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡££´°Ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×ÃË»Ò10km¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Àî½üÂçµ±
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÌýÃÇ¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤³ê¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÄËº¨¤Î»×¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â10Ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£À¤³¦¤¬¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë³ê¤ê
2001Ç¯¡¢ÉÙ»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£Î¾¼êÂ¤Î»Ø¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¤ÀèÅ·À¤Î¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ê¼þ¤ê¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥¡¼¤Ë¡Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¡£ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾®ÊÁ¤Ê¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤¬³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Î°ìÊâ¤ÏËÍ¤ÎÆóÊâ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÏËÍ¤Î¡ÊÂ¤Î¡Ë²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤ê¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Àî½ü¤Î³ê¤ê¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡¢¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî½ü
¥Ý¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤³êÁö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÂ¤òÆ°¤«¤·¡¢µÞºä¤ò¾å¤êÂ³¤±¤ë¡£ÂçÊÁ¤Ê³°¹ñÀª¤«¤é¸«¤ì¤Ð¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹âÂ®¤Ç¾®¹ï¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬Àî½ü¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤¬¶Ã¤¯ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀãÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì
¶Ã°Û¤ÎÅÐºäÎÏ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥¼¥í¡¦¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤â´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥¼¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ÎÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÄÌ¾Î¡Ö¥¾¥ë¥¸ºä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆñ½ê¤¬¤¢¤ë¡£µÞ¸ûÇÛ¤Î¾å¤ê¥¾¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¤¤¤«¤Ë¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡££²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¤¬¤³¤Îºä¤Ç°Û¼¡¸µ¤ÎÅÐºäµ»½Ñ¡Ö¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ò¶î»È¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ñ¥é¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤ÎÀî½ü
¡Ö¥¾¥ë¥¸ºä¡×¤¬¾¡Éé¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤âÆ±¤¸¡£¡ÖÂçµ±¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¹â²óÅ¾¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÀî½ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤³¤ÎÆü¡¢ÀãÌÌ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó2.5¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤ò£´¼þ¤¹¤ë10Ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¡£Àî½ü¤ÏÆÀ°Õ¤Î¾å¤êºä¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò°®¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÀãÌÌ¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÊø¤ì¤Æ¥¶¥¯¥¶¥¯¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¡¼ÈÄ¤ÎÀèÃ¼¤¬Àã¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¼ó¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àî½ü¤¬£²¼þÌÜ¤È£´¼þÌÜ¤Ë¹ç·×£²ÅÙ¤âÅ¾¤ó¤À¡£
¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤Ï³«¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀî½ü¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²áµî¤Ë¸«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¤âÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã¯¤â¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Àî½ü¤ÏÀµÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤Î£´Ç¯´Ö
Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò20km¥¯¥é¥·¥«¥ë¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢Æ²¡¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Áí¹çÍ¥¾¡¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àî½ü¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥á¥À¥ë¤Ï³Í¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ÃË»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Àî½ü
£´Ç¯´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î£´Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ç»¤¤£´Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë³ê¤ê¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤«¤é¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¤ä¤ì¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Îââ»ý¤À¤Ã¤¿¡£
