2026年3月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
低調ながらもセンスが光る日。友人の買い物への助言をすると◎。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係に慎重になろう。人を避けず、上手に付き合うこと。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
強引さはマイナスに。常に周囲の空気を読んでから行動しよう。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
こぢんまりとまとまること。ハメを外すと大失敗するかも……。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
迷いが多い日。損得勘定で決めず、「好き・嫌い」を優先してみて。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
とかくつまずきがち。でも落ち込まず、淡々と行動すること。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
身辺整理の吉日。まずはクローゼットの中からチェック！
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
公平さがモノを言いそう。えこひいきは絶対にしないように。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
演劇など芸術分野にツキあり。ユニークなものをマークしよう。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ヒラメキがピカイチ。どんどん口にすれば注目されそう。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
海外のテレビ番組やPodcastをチェックして。いい情報をゲットできるかも。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
大幸運日。クジやクイズに挑戦すると「大当たり！」が出る可能性も。
