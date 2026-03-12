森永製菓は、「森永ラムネ」の味わいをイメージしたすっきり＆クリーミーなフローズンデザート「フローズンラムネ」のコーラ味「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」を3月16日から全国のコンビニエンスストア先行で発売し、3月30日から全国の全ルートに拡大し販売する。また、「フローズンラムネ」も品質やパッケージを見直し、3月下旬からリニューアル発売する。



「フローズンラムネ」

「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」は、コーラ味みぞれ・コーラ味ソース・コーラ味チョコチップに、まろやかなミルクアイスとカラフルなラムネを組み合わせた、すっきり＆クリーミーな複合系カップアイス。シャリッとした微細氷の爽快感と、ミルクのクリーミーさが重なり合う“コーラフロート”ならではの満足感を、春先から夏場まで自分用のデザートとして楽しめる。また、リニューアルする「フローズンラムネ」は、“すっきり＆クリーミー”の独自品質をさらに強化。おいしさが伝わるリアルなシズル感と中身の構成が伝わる新デザインで、売場でもわかりやすく魅力を訴求する。

すっきり＆クリーミーな味わいで春先から夏まで楽しめるカップアイスの発売によって、消費者に笑顔を提供していく。

「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」は、ラムネと相性の良い“コーラ味”で、コーラフロートの満足感を表現した。コーラ味みぞれ×コーラ味ソース×コーラ味チョコチップに、ミルクアイスとカラフルラムネを組み合わせた様々な味わいや食感を楽しめる品質になっている。微細氷のシャリッとした爽快感と、ミルクのクリーミーさが同時に楽しめる“すっきり＆クリーミー”品質だという。

「フローズンラムネ」は、“すっきり＆クリーミー”の独自品質をさらに強化した。ラムネ味みぞれ×ラムネ味ソース×ラムネ風味チョコチップ×ミルクアイス×カラフルラムネを組み合わせた様々な味わいや食感を楽しめる品質になっている。春先から夏場まで、爽快感とクリーミーさの両立を楽しめる複合系カップアイスとのこと。美味しさが伝わるリアルシズルと、カップで中身が伝わる新デザインになっている。

［小売価格］各216円（税込）

［発売日］

フローズンラムネ＜コーラフロート＞：3月16日（月）から順次

フローズンラムネ：3月下旬

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp