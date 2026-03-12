なにわ男子の高橋恭平さんは3月11日、自身のInstagramを更新。俳優の野村康太さんとのプライベートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：高橋恭平さん公式Instagramより）

なにわ男子の高橋恭平さんは3月11日、自身のInstagramを更新。俳優の野村康太さんと“おさんぽ”した時の写真を公開しました。

「恭平今日もカッコよくてだいすき」

高橋さんは「康太とおさんぽ」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は野村さんとのツーショットで、2人の格好良さが際立っています。2、3枚目では高橋さんがかき氷を食べており、おちゃめな表情を見せています。仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。

コメントでは「2枚目の顔えぐい笑」「かき氷食べてる恭平メロすぎる」「プラベでも仲良いの素敵すぎる」「恭平が楽しそうでなにより　人見知りなのに共演する度にお友達できてすごいなぁ」「恭平氏になると『おさんぽ』さえも、どえらい可愛くなるんだなって悶絶　2枚目からはカフェデート感満載でありがたい　スプーン加えてかわいすぎるのよ」と、絶賛の声が寄せられました。

「廉兄とのおそろコーデショット！」

5日には「廉兄とのおそろコーデショット！これからもマネさせていただきます」とつづり、King & Princeの永瀬廉さんとのツーショットを公開していた高橋さん。交友関係の広さがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)