コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションは、3月19日〜4月24日までの期間、ホテル最上階「鉄板焼き一花ー葉」において、期間限定ディナーコース「SAKURA」を発売する。



寿しイメージ

今春も桜の雷がほころぶ季節に合わせて、桜をテーマにした食材を取り入れたコース料理を用意する。ホテルでも春の情景を感じてもらえるよう、桜鯛や桜えび、桜飯などを取り入れ、素材の持ち味を生かした内容で届ける。シェフの発想を生かした料理の数々を楽しんでほしい考え。前菜は、ホタルイカやたけのこなど三種の料理を盛り合わせ、春の訪れを感じる一皿に仕上げた。続く「近江牛」は、肉寿しをイメージし、手早く炎った牛肉を温かい寿し飯にのせ、肉の旨みと酢飯の調和を感じられる一品に仕立てている。



魚料理イメージ

魚料理は、薄切りにした桜鯛を鉄板でソテーし、鰹だしに入れて火を通し、春野菜を合わせた鍋仕立て。メインの肉料理には、奈良県を代表する「大和牛」のサーロインを使用し、きめ細かな肉質と上品な脂の味わいを感じてもらえる。締めには、鉄板の上で炊きあげる釜たきご飯を、タコと醤油を入れて炊き込み、ほんのりと色づいた桜飯として提供。桜が香る桜えび入りの焼きしんじょのお吸い物とともに賞味してほしいという。

春の暖かな日差しに誘われて、春を感じるコース料理を堪能するひとときを過ごしてもらいたいとのこと。

［春限定ディナーコース「SAKURA」概要］

期間：3月19日（木）〜4月24日（金）

時間：ディナー17:00〜22:00（L.0.21:00）

場所：鉄板焼き一花ー葉

料金：1名 1万8000円（税・サービス料込）

※入荷の都合によって、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がある

※状況によって営業時間が変更になる場合がある

コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション＝https://www.cyosaka.com