サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、木目調天板を採用したインテリアになじむデザインで、高さ70〜120cmのレバー式調整とトレイ付きで快適に使用できるプロジェクタースタンド「100−PRST005BKM」「100−PRST005WM」を発売した。

シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルが新たに追加された。ダークブラウン木目×ブラック、ライト木目×ホワイトの2カラー展開で、リビングやオフィスなどの空間にも自然になじむデザインになっている。機能性だけでなく、設置空間の雰囲気にもこだわりたい人におすすめのモデルだという。





同製品はレバー操作で高さを約70.8〜120.8cmまでスムーズに調整可能。設置場所や投影する壁面・スクリーンの高さに合わせて最適な位置に設定できる。工具不要で直感的に操作できるため、プレゼンテーションや映像投影など、シーンに応じたセッティングを素早く行える。

天板サイズは約30×30cmと、プロジェクターやビデオカメラなどをしっかり設置できるサイズ設計。安定感のあるスチールフレームを採用しており、機器を安心して設置できる。シンプルなポールタイプのため、設置スペースを取りすぎず、さまざまな場所で活用できる。

スタンドには小物を置けるトレイを搭載。リモコンやスマートフォン、ケーブルなどを手元にまとめて置くことができる。プレゼンや映画鑑賞中に必要なアイテムをすぐに取り出せるため、操作性や使い勝手を向上させる。

付属のケーブルクリップを使えば、電源ケーブルや映像ケーブルを支柱に沿って固定できる。配線が床に散らばるのを防ぎ、見た目もすっきり。安全性と設置環境の美しさを両立した設計になっている。

［小売価格］5981円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp