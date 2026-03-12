ハイアット リージェンシー 京都は、オールデイダイニング・カフェ33で、季節ごとに内容を変えて用意するホテルメイドのお弁当（持ち帰り用）を予約制で販売する。

第一弾は春の訪れを祝う「行楽弁当」。桜の季節に合わせ、旬の食材を取り入れた彩り豊かな内容に仕立てた。今後は同様のスタイルで、季節ごとに食材や趣向を変えながら通年展開していく。

京都の四季を感じてもらえる味わいだとか。ハイアット リージェンシー 京都ならではの品質とおもてなしの心で届ける。

春限定「行楽弁当」は、元日本料理・東山の副料理長をはじめとする料理人たちが手がける、和の技法を生かしたホテルメイドのお弁当。培ってきた技と感性を凝縮し、屋外での花見や自宅での集いにもふさわしい一折に仕上げた。桜鯛と筍の旨みを閉じ込めた御飯を中心に、焼き物や煮物、和惣菜をバランスよく構成している。春らしく華やかな彩りとともに、丁寧に仕立てた京都の味をぜひ楽しんでほしい考え。

［春限定「行楽弁当」概要］

販売期間：3月23日（月）〜4月15日（水）

小売価格：4800円（税込）

予約：電話（075−541−3203）、オンライン予約（TableCheck／一休レストラン）

※前日 正午までの要予約

※受け取りは11:30〜14:30まで（カフェ33にて）

※賞味期限は受け渡し後、4時間以内

※配送は受け付けていない

ハイアット リージェンシー 京都＝https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto