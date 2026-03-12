白元アースは、「アイスノン」シリーズから、氷結ゲルで背中をしっかり冷やせる冷却商品「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」を3月23日から数量限定発売する。

「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」は、冷凍庫で凍らせるとカチカチに固まる「氷結ゲル」を使用した、くり返し使えて背中をしっかり冷やせる冷却商品。専用カバーに氷結ゲルを入れて、そのまま背負う、またはリュックに取り付けて使用する2way仕様となっている。また、専用カバーは、タオルのような綿100％の生地に加えて、長さ調節可能なアジャスター付きのゴムひもを採用しているので、自身にあった着用感で使用でき、着脱もスムーズとのこと。さらに、冷気を逃さない断熱シート付きで冷たさが長持ちする。暑い季節の屋外作業やレジャー、リュックを背負った際の汗ばむ背中の冷却など様々なシーンで使用できる。パッケージには「猛烈な暑さに！」のメッセージと共に商品名を大きくあしらい、背中を冷やす商品としてお客様に認知してもらい、長く愛される商品を目指す。

「アイスノン」シリーズの強化を図ることで、市場のさらなる活性化を目指していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp