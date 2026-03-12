『仮面ライダーガヴ』変身ベルトヴラスタムギアの大人向けハイスペックベルト帯が登場!
バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DX変身ベルト ヴラスタムギア ハイスペックベルト帯」(6,820円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「DX変身ベルト ヴラスタムギア ハイスペックベルト帯」(6,820円)
「DX変身ベルト ヴラスタムギア ハイスペックベルト帯」は、別売りの「DX変身ベルトヴラスタムギア」にセットできる、スペックアップしたベルト帯。ベルト帯に彩色を追加し、劇中をイメージしたハイクオリティなディテールを実現した。
ベルト帯は調整アジャスターで胴回り約75〜100センチまで対応可能で、幅広い年齢層のファンが「DX変身ベルトヴラスタムギア」楽しめるアイテムだ。
○セット内容
変身ベルトヴラスタムギア ハイスペックベルト帯…左右各1
ハイスペックベルト帯専用ベルト留め…1
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
